Scozzafava: “Formazione Napoli? Non credo che Gattuso cambierà molto”

Su Radio Marte, è intervenuta Monica Scozzafava, giornalista, ecco le sue parole: “AZ Alkmaar? La regola dei 13 giocatori verrà rispettata, a meno che non sia l’ASL a bloccare la partita. Del resto secondo le regole si può giocare. Protocollo UEFA più coerente? Sì, credo però che occorrerebbe flessibilità proprio per una situazione pandemica in continua evoluzione e in continuo divenire. Secondo me ci vorrebbe riflessione anche su questo. Formazione Napoli? Non credo che Gattuso cambierà moltissimo. L’equilibrio trovato contro l’Atalanta indurrà a cambiare poco. Mi aspetto Meret in porta, a centrocampo e in attacco però mi aspetto gli stessi giocatori, tranne Mertens che può entrare a partita in corso. Non credo che Gattuso stravolgerà troppo gli equilibri. Vincere aiuta a vincere e la consapevolezza è un valore aggiunto”.