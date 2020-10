Per il centrocampo c’è ampia scelta per Gattuso, anche per l’Az Alkmaar

L’arrivo a centrocampo di Bakayoko consentirà a Gattuso di poter fare diversi cambi e il gioco delle coppie per il resto della stagione. In attesa di poter recuperare Zielinski, ancora positivo al Covid-19, ci sono certamente anche Lobotka, Demme e Fabian Ruiz, oltre che il mediano ivoriano. Tra oggi e domani si faranno le scelte da mandare in campo per la coppia di mediani in mezzo al campo.

Fonte: Corriere dello Sport