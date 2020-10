Insigne scalda i motori: Potrebbe giocare uno spezzone con l’AZ

Torna in gruppo Insigne. Si allena da ieri con i compagni, smaltita completamente la distrazione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra accusata contro il Genoa. Buone notizie da Castel Volturno, in pratica il via libera per la convocazione del capitano per il match di giovedì sera di Europa League contro l’Az. L’intenzione di Gattuso e di portarlo in panchina, poi si vedrà durante la partita se ci saranno le condizioni per lanciarlo nella mischia: a Lorenzo potrebbe anche toccare un piccolo spezzone nella ripresa del match con gli olandesi, l’esordio europeo del Napoli al San Paolo. Fonte: Il Mattino