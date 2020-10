Insigne ritrova il sorriso: Dopo lo stop contro il Genoa

IL SORRISO DEL CAPITANO

Si fermò il 27 settembre contro il Genoa, costretto a uscire dopo venti minuti per un problema muscolare, torna a disposizione poco prima di un mese. Un altro allenamento oggi e poi la rifinitura domani, altre due sedute, quindi, che daranno ulteriori indicazioni a Gattuso che poi comunicherà i convocati per l’esordio degli azzurri in Europa League.

Contro l’Az sarà il primo approccio di Insigne. Potrebbe esserci per lui un ritorno graduale in vista del derby di domenica a Benevento dove tornerà in corsa per una maglia da titolare: una gara speciale per Lorenzo perché tra i giallorossi c’è suo fratello Roberto e al «Vigorito» potrebbe esserci un derby in famiglia. Il capitano ha saltato una sola partita dopo l’infortunio, quella contro l’Atalanta. Una prestazione super degli azzurri sottolineata dallo stesso Lorenzo sui profili social («Grandi ragazzi») dopo aver visto la partita da casa.

Il Napoli è partito fortissimo in campionato con tre vittorie su tre, in attesa dei successivi gradi di giudizio sul match della Juve, dopo il ko per 3-0 (e il punto di penalizzazione) decretato dal Giudice Sportivo. E Gattuso ha avuto grandi risposte da Lozano e Politano, sa di poter contare su tanti esterni di qualità nel 4-2-3-1 e sarà importante per il tecnico calabrese disporre di tante soluzioni visti gli impegni ravvicinati tra campionato e Europa League (più avanti anche la coppa Italia). Fonte: Il Mattino