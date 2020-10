Napoli: L’esordio in Europa League è ancora nel caos

L’esordio del Napoli in Europa League è sempre più nel caos. La gara è in programma per domani alle 18.55 al San Paolo contro l’Az Alkmaar, ma le ultime notizie che arrivano dall’Olanda sono tutt’altro che incoraggianti. Già nella serata di venerdì, infatti, erano stati annunciati 9 casi di positività nel club olandese. Tra giocatori della prima squadra, delle giovanili e membri dello staff. La cosa aveva subito fatto salire il livello di allarme a Napoli, livello che ieri ha raggiunto un picco ancora più elevato visto che nella tarda mattinata è stato diramato un nuovo comunicato dall’Az. «Sono stati rilevati otto nuovi casi di Covid all’interno del gruppo squadra. In totale sono tredici giocatori ad essere affetti dal virus». L’Az non ha fatto i nomi, ma in Olanda alcuni portali online hanno fatto trapelare la lista dei positivi. Fonte: Il Mattino