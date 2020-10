Napoli/Az, l’ipotesi rinvio esiste: summit a Palazzo San Giacomo

Napoli/Az Alkmaar è una gara a rischio, nonostante la Uefa dica il contrario e abbia deciso che si giocherà regolarmente. Esiste, seppur remota, un’ipotesi di rinvio, perchè qualora l’Asl napoletana decidesse il contrario, l’Uefa non potrebbe opporsi. Lo si deciderà questa mattina in un summit a Palazzo San Giacomo. La gara, eventualmente si disputerebbe il 28 gennaio pv. In merito su La Gazzetta dello Sport si legge: “Nulla potrebbero i vertici della Uefa, in ogni modo, se fosse l’Asl napoletana a vietare la partita. In quel caso, il recupero di Napoli-Az Alkmaar dovrebbe avvenire entro il 28 gennaio, ultima data utile per far disputare la gara”. Il summit per decidere “Potrebbe svolgersi, stamattina, a Palazzo San Giacomo, sede dell’amministrazione comunale. Le componenti politiche e sanitarie dovrebbero confrontarsi per capire cosa potrebbe accadere“.