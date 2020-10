Mirone: “L’Az ha un grave focolaio, il Napoli rischia più della gara col Genoa”

Vincenzo Mirone, responsabile Tamponi Covid-19 del Napoli e ordinario di Urologia all’Università Federico II, ammette la preoccupazione di queste ore.

«Il Genoa ci è costato due positivi, Elmas e Zielinski. All’Alkmaar ci sono anche più positivi e metteremmo a rischio i nostri giocatori, è evidente ci sia preoccupazione». Normale che in una situazione del genere con l’escalation dei contagi nell’Az (alle notizie di venerdì delle prime positività si sono aggiunte quelle di ieri per un totale di 13 contagi tra i calciatori olandesi) ci sia preoccupazione nell’ambiente Napoli. Ma la decisione spetta all’Uefa e sia il Napoli che l’Az dovranno attenersi a quelle che saranno le disposizioni dell’organismo sportivo europeo e ieri non sono arrivate comunicazioni in merito a un rinvio del match di Europa League in programma domani sera al San Paolo. Come pure non sono arrivate comunicazioni dalle autorità sanitarie olandesi, ma la situazione verrà anche oggi costantemente monitorata. E la squadra azzurra sta proseguendo la preparazione a Castel Volturno con Gattuso e lo staff tecnico anche se i contatti sono continui con il direttore sportivo Giuntoli per seguire l’evoluzione del caso Az. R. Ventre (Il Mattino)