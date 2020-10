Mertens ok, il belga ha recuperato dalla sospetta lussazione alla spalla

Ieri mattina c’erano i timori di una lussazione alla spalla, procurato in uno scontro con Romero dell’Atalanta, ma per fortuna è passato. Si tratta di Dries Mertens che potrà esserci nella sfida di domani alle ore 18,55 nella prima sfida di Europa League. Ora toccherà a mister Gattuso fare la scelta se mandarlo in campo contro gli olandesi, oppure turno di riposo in vista anche dei prossimi impegni. Nel frattempo tra torello e partitella a campo ridotto gli azzurri si preparano per il debutto in campo internazionale.

Fonte: CdS