Questo pomeriggio, all’interno della sala stampa di Castel Volturno, inizio intorno alle ore 14,00, ci sarà la conferenza stampa del tecnico del Napoli Gennaro Gattuso e di Dries Mertens. Ci si proietterà già per la sfida contro l’Az Alkmaar per il debutto in Europa League nella fase a gironi. Ilnapolionline.com vi terrà aggiornati in tempo reale.

