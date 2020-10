Il responsabile Covid del Napoli si auspica l’intervento UEFA

La squadra olandese è partita alla volta di Napoli. Intanto l’ansia e la preoccupazione non si placano in vista di una gara che potrebbe avere conseguenze sanitarie. Occorrerebbe buonsenso, dice Vincenzo Mirone. Il responsabile Covid-19 del Napoli ha lanciato l’allarme auspicando un intervento dell’Uefa: «Per quanto riguarda l’Alkmaar e i positivi rientriamo nella questione del buon senso. Da tecnico riscriverei protocolli adeguati a questo periodo molto simile al primo Covid. Forse la Uefa dovrebbe intervenire visto che riguarda una partita di Europa League, esattamente come è intervenuta la Lega per quanto riguarda la questione sulla partita Juventus-Napoli.”

Fonte: Il Mattino