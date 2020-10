Gattuso farà dei cambi di formazione in vista dell’AZ

LE SOLUZIONI

Importantissimo chiaramente poter contare nuovamente su Insigne che in avvio di stagione ha fatto benissimo non solo con il Napoli a Parma (segnò la rete del raddoppio degli azzurri dopo aver colpito un palo). Ma anche nell’Italia di Mancini trascinandola al successo in Olanda (fu tra i migliori anche nel match pareggiato con la Polonia). Tante soluzioni per l’attacco per poter far rifiatare anche i big come Osimhen e Mertens e in generale un po’ tutti gli azzurri. Turnover previsto giovedì sera contro l’Az con la possibilità di vedere dal primo minuto Petagna in attacco, Lobotka e Demme a centrocampo e Maksimovic (o Rrahmani) e Mario Rui in difesa, oltre che Meret in porta.

E intanto per il tecnico è arrivata la bella notizia del recupero di Insigne che dopo le terapie e il lavoro differenziato ha ricominciato ieri il programma con tutti gli altri. Sia atletico che tecnico-tattico e con la chiusura nella partitina a campo ridotto. Buone risposte di Lorenzo che è carico e ha voglia più che mai di potersi rituffare nella mischia, lui che dal primo momento ha avuto un feeling straordinario con Gattuso ritornando ad essere un assoluto protagonista. Fonte: Il Mattino