Fedele: “Il Napoli ha preso chi dicevo io, adesso ha una rosa varia e flessibile”

Intervenuto a Radio Marte, l’ex dirigente sportivo Enrico Fedele parla dei temi del calcio italiano e del Napoli “L’Inter ha giocatori stagionati, ma vogliosi. Gli stagionati tante volte fanno la differenza, e penso ai vari Zlatan Ibrahimovic o Franck Ribery, od anche a Fabio Quagliarella, che segna tanto. Qualcuno sostiene che io sia un anti-Napoli, ma non è così. Io critico in base alla mia esperienza, è normale che sia così”. In passato ho parlato di un Napoli carente in difesa e bisognoso di un giocatore come Tiemouè Bakayoko: io l’avevo detto e, per fortuna, lo hanno preso. Da un anno e mezzo sostenevo che la rosa fosse carente in quel ruolo e che, se l’avessero sistemata, le cose sarebbero cambiate. La Juve è in fase di costruzione, a Crotone aveva solo la maglia bianconera, non il valore. Il Napoli ha la rosa più varia, flessibile: mi piace usare questa parola per definirla, perché può cambiare pelle. E non è poco. Il Napoli può lottare fino alla fine. Altro aspetto non banale: i dodici giorni di ‘bolla’ sono serviti a capire meglio gli automatismi”.