DIFESA – Contro l’Az Alkmaar è il turno di Meret e Mario Rui

Nel gioco delle rotazioni il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso contro l’Az Alkmaar, vorrà vedere all’opera il giovane prodigio Alex Meret che a 23 anni vorrà dimostrare tutto il suo valore. Questa volta panchina per Ospina, protagonista di una buona gara contro l’Atalanta. Sulla fascia sinistra di difesa fino ad ora ha giocato Hysaj, elemento che dà copertura in difesa. Domani contro gli olandesi dovrebbe toccare a Mario Rui, per poter spingere e cercare la via della rete dei compagni. E’ il momento delle rotazioni quindi in casa partenopea.

Fonte: Corriere dello Sport