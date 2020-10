Champions League – Inter salvata da Lukaku, Atalanta show

Comincia con un pareggio e una vittoria l’avventura in Champions League per Inter e Atalanta. Soffre tantissimo l’Inter, che fa 2-2 in casa con il Borussia Monchengladbach con la doppietta di Lukaku. Il belga prima porta avanti la squadra di Conte, che subisce la rimonta dei tedeschi con il rigore di Bensebaini e Hofmann, poi pareggia nel finale. L’Inter con questo risultato va al secondo posto nel gruppo B a -2 punti dallo Shakthar Donetsk. Tutto facile invece per l’Atalanta, che in Danimarca stende 4-0 il Midtylland con le reti di Zapata, Gomez, Muriel e Miranchuk. Bergamaschi in testa nel gruppo D insieme al Liverpool