Champions League – Bayern schiaccante, Real ko, bene Liverpool

Emozioni a non finire nelle partite del Mercoledì della prima giornata della fase a gironi di Champions League. Comincia alla grandissima il cammino dei campioni del Bayern Monaco, che annienta 4-0 l’Atletico Madrid. I tedeschi volano da soli in testa nel gruppo A, grazie anche al pareggio tra Salisburgo e Lokomotiv Mosca per 2-2. Nel gruppo B dell’Inter clamorosa sconfitta del Real Madrid, che perde 3-2 in casa a sorpresa contro lo Shakthar Donetsk. Ucraini da soli al comando nel girone. Buon inizio anche per Manchester City e Olympiacos che nel gruppo C battono rispettivamente il Porto (3-1 gli inglesi) e 1-0 il Marsiglia (i greci). Vittoria infine anche del Liverpool, che batte 1-0 in Olanda l’Ajax e aggancia l’Atalanta al primo posto nel gruppo D