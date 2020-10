Nel pre partita Champions League di Midtjylland-Atalanta Fabio Capello, a Sky, ha parlato della sfida dei bergamaschi contro il Napoli. “Una cosa molto semplice, se non correte non si vince. A Napoli camminavano. Se non pressate, se non recuperate lo spirito, facendo vedere quello che ha entusiasmato l’Europa e il Mondo non si va avanti. Cancelliamo e ripartiamo”.