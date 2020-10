Prosegue la preparazione dell’Italia femminile del c.t. Milena Bertolini, in vista della sfida contro la Danimarca di martedì 27 Ottobre al “Castellani” di Empoli. Gara valevole per il vertice e per la qualificazione diretta ai prossimi Europei in Inghilterra del prossimo anno. Il tecnico delle azzurre, dopo Cecilia Prugna, convoca anche Anna Serturini dell’A.s. Roma, autrice già di tre gol in campionato.

Fonte: figc.it