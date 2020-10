ATTACCO – Contro l’Az Alkmaar due titolari partiranno dalla panchina

La forza del Napoli di quest’anno è avere più soluzioni e in diversi reparti della squadra, dove Gattuso cercherà di far giocare tutti. In attacco ad esempio le buone notizie sono le condizioni di Mertens e Insigne, con il belga pienamente recuperato dalla lussazione alla spalla. Il capitano prosegue nel lavoro con il gruppo, perciò sta bene. Entrambi però partiranno dalla panchina, ma tra i vari Osimhen, Politano, Lozano e Petagna. Il tutto per dare spazio a tutti.

