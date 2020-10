Nella giornata di ieri c’era stato un altro giro di tamponi in casa Napoli, come dice il protocollo in periodo Covid-19. Il twitter del club azzurro aggiorna in tempo reale. “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. Resta solo da elaborare un tampone il cui esito sarà comunicato nel pomeriggio”.

La Redazione