Tra i giocatori che “cercano” di più la porta, ben tre azzurri

Il Napoli è sceso in campo tre volte, rispetto alle quattro delle altre squadre di serie A. Nonostante questo, nella classifica stilata da Sky Sport dei calciatori che hanno tentato più tiri totali, ci sono ben tre azzurri. Per la precisione: Dries Mertens, Victor Osimhen e Hirving Lozano.

Il belga si trova alla posizione numero 19 di questa classifica con 6 tiri in porta, un tiro fuori e 2 gol, con percentuale realizzativa del 22,2%. Il neoacquisto azzurro è invece all’ottavo posto della graduatoria: 6 tiri in porta, 5 fuori e una rete, con percentuale di realizzazione del 9,1%. Medesima posizione ma con statistiche diverse per il messicano. El Chucky infatti vanta 7 tiri in porta, 3 fuori e 4 segnature, con percentuale del 36,4% di realizzazione. In vetta alla classifica, per ora, Caputo del Sassuolo.