Telegraaf – I positivi in casa Az Alkmaar ore sono 12

Dall’Olanda non arrivano buone notizie per l’Az Alkmaar per quanto riguarda la questione Covid-19. La squadra “organge” dovrebbero giocare la sfida contro il Napoli giovedì alle ore 18,55. Ecco quanto scritto dal Telegraaf. “Secondo il Telegraaf i giocatori della prima squadra positivi al #Covid_19 nell’#AZ Alkmaar sarebbero addirittura 12, e ci sarebbero dubbi sull’effettiva possibilità che si possa giocare il match di #EuropaLeague contro il #Napoli in programma giovedì #UEL”.

Myron Boadu, Jordy Clasie, Timo Letschert, Hakon Evjen, Ron Vlaar, Juan Castillo, Ferdy Druijf e Zakaria Aboukhlal

La Redazione