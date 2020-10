Serie A: Questo è il terzo miglior avvio di campionato della storia

IL RECORD

Se lo 0-0 è praticamente scomparso dalle nostre settimane calcistiche significa che si segna di più, tanto di più. Dopo le prime quattro giornate, vale a dire in 38 partite (si deve recuperare Genoa-Torino, in attesa di capire cosa accadrà per Juve-Napoli) siamo arrivati a 136 gol. Siamo già a un clamoroso +13 rispetto allo stesso punto del campionato scorso, addirittura un +31 rispetto al 2018-19.

E’ il terzo miglior parziale di sempre. Il primato è fissato ai 150 gol del campionato 1950-51 (con le 107 reti di Milan e Inter e le 103 della Juventus), il secondo posto va alla stagione precedente con 142 (il Milan da solo ne fece 118 e Nordahl 35…). Poi arriva il campionato di oggi con una cifra incredibile se si tiene conto che una partita dove probabilmente i gol si sarebbero sprecati. Ovvero Juventus-Napoli, non è stata disputata e nelle 136 reti realizzate finora non sono stati contati i 3-0 a tavolino, quelli di Verona-Roma e appunto Juve-Napoli. L’altra considerazione spicciola, che rende ancora più vistoso il totale, è che un anno fa piovevano rigori a raffica, quest’anno, per ora, molto meno. Fonte: CdS