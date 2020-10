Serie A: Non si gioca più per lo 0-0, non si è mai segnato così tanto

Negli ultimi 70 anni di Serie A con 20 squadre, dopo le prime quattro giornate non si è mai segnato come in questo campionato. Siamo già a 136 gol, la cui proiezione ci farebbe superare le 1.300 reti finali e questo diventerebbe il record assoluto di sempre. Ci dobbiamo adeguare a nuovi livelli e a continue sorprese. Non si gioca più per lo 0-0. Ormai da anni, è vero, ma in questo campionato sta accadendo qualcosa di straordinario. Nei primi quattro turni ce n’è stato solo uno di 0-0, ieri tra Verona e Genoa. Per la verità ce n’era stato un altro, sempre al Bentegodi, fra Verona e Roma, ma siccome questa doveva essere una stagione speciale in tutto e per tutto, il giudice ha cambiato il risultato per la storia di Diawara e ha dichiarato il 3-0 a favore del Verona. Fonte: CdS