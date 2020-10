Fabiano Santacroce, ex calciatore del Napoli, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Il calcio è cambiato molto, anche per il fatto che non ci sono i tifosi. Si vedono tanti gol, cosa che prima nel calcio italiano, non si vedeva. Napoli? Sono rimasto impressionato. Veloce, propositivo, che attacca e difende allo stesso momento. E’ stato molto bello da vedere. Tanti complimenti a Gattuso per il suo lavoro”.