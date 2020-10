RADIO KISS KISS – Ancora positivi i tamponi di Zielinski ed Elmas

Il Napoli continua la preparazione in vista della sfida contro l’Az Alkmaar, partita che al momento è in programma, ma è in forte dubbio visto i casi di positività degli olandesi. Sulla questione Covid-19, il conduttore di Radio Kiss Kiss Valter De Maggio aggiorna sui tamponi in casa azzurra. “Questa mattina l’esito è stato negativo per il gruppo squadra, oggi si attende l’ultimo tampone. Per quanto riguarda Zielinski ed Elmas, ad oggi sono ancora positivi, nei prossimi giorni altri test per capire se riusciranno ad essere negativi”.

La Redazione