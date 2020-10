Piccinini: “Juve-Napoli? Buone probabilità che il ricorso venga accolto”

Il giornalista Sandro Piccinini ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del caso spinoso legato al match tra Juventus e Napoli: “Il 3-0 a tavolino era scontato, perché il giudice ha seguito l’ordinamento sportivo che è frutto di quel famoso protocollo sottoscritto a giugno. Detto questo sappiamo tutti che il Napoli farà ricorso, perché si appella alla decisione della ASL che dovrebbe andare al di là di quel protocollo, perché in fatto di salute pubblica l’ultima parola spetta alle regioni e alle ASL. Quindi secondo me ci sono buone probabilità che il ricorso venga accolto”.

Squadre italiane in Europa?

“Dal punto di vista del potenziale mi pare che Inter, Juventus e Atalanta possono fare molto bene. Mi pare che anche il sorteggio non sia stato tremendo. Secondo me il Napoli è l’unica attrezzata come rosa anche per andare avanti su più fronti. Milan e Roma, in questo momento, farebbero bene a concentrarsi molto sul campionato”.