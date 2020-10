Napoli: Possibile bolla vista la mole di partite da giocare

La squadra non è più, da sabato, in isolamento fiduciario domiciliare. Ma Gattuso e Giuntoli hanno invitato i calciatori a fare una vita assai domestica, evitando le uscite e i ristoranti e in ogni caso chiedendo di farsi riservare tavoli molti appartati. Gattuso eviterà il più possibile di portare la squadra in ritiro, tant’è che domani prima della gara con l’Az non lo farà. Poi però prima della gara con il Benevento, il gruppo alloggerà al Britannique prima di partire per lo stadio Vigorito. Ma è evidente che visto l‘incredibile mole di partite, e in attesa di capire se Figc, Medici e Aic decideranno di portare tutti in bolla. Non sarà certo il tecnico azzurro a costringere i suoi a una vita monacale. Il piano del Napoli prevede quello di provare a conquistare i punti per il passaggio ai sedicesimi di Europa League il prima possibile: la rosa ampia fa sì che la coppa non possa essere snobbata. E non lo sarà. Ed è per questo che dosare le forze sarà ora la grande scommessa di Rino Gattuso. Fonte: Il Mattino