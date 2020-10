Milena Bertolini (c.t. Italia): “Rispetto per la Danimarca, ma la nostra forza è il gruppo”

Martedì 27 Ottobre allo stadio Castellani di Empoli, l’Italia di Milena Bertolini affronterà la Danimarca, partita decisiva per il vertice. All’ultimo si registra l’indisponibilità di Elisa Polli, al suo posto Cecilia Prugna. In conferenza stampa le parole del mister delle azzurre. “La Danimarca è la favorita del girone, è vice-campione d’Europa in carica. E’ forte, ha grandi individualità, ma la nostra forza è sempre stata il gruppo. Come noi rispettiamo la forza della Danimarca, anche loro penso ci rispettino, che conoscano le nostre qualità e che ci affronteranno con molta attenzione, soprattutto per il percorso fatto fino ad ora in questi tre anni, una squadra che sta crescendo. E’ una giocatrice fondamentale per noi – spiega Bertolini – ma questa squadra, già in precedenza, ha fatto vedere di essere un gruppo forte, che riesce a sopperire anche alle assenze più pesanti. Quando le ragazze vengono in Nazionale arrivano sempre con il sorriso e con grande entusiasmo e questo è un valore aggiunto, una caratteristica che è sempre stata presente da quando alleno la Nazionale. Stavolta, rispetto al precedente raduno, ho anche la sensazione che, a livello fisico e di condizione atletica, le ragazze stiano un po’ meglio di agosto-settembre”.

L’elenco delle convocate

Portieri: Francesca Durante (Hellas Verona), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Alia Guagni (Atletico Madrid), Laura Fusetti (AC Milan), Martina Lenzini (Sassuolo), Elena Linari (Bordeaux), Cecilia Salvai (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina), Linda Tucceri Cimini (AC Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (AS Roma), Marta Mascarello (Fiorentina), Cecilia Prugna (Empoli), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Angela Pia Caloia (Oxford United), Valentina Giacinti (AC Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Empoli), Daniela Sabatino (Fiorentina), Stefania Tarenzi (FC Inter).

Fonte: figc.it