Malagnini: “Se l’AZ Alkmaar non può giocare perde la partita”

A Radio Marte, è intervenuto Luciano Ruggiero Malagnini, avvocato, ecco le sue parole: “Se l’AZ Alkmaar non può giocare perde la partita, senza penalizzazione. L’opzione del rinvio esiste in Italia, per una volta si può giocare questo jolly, in base ovviamente poi all’intervento della Lega che è l’organizzatore. In Europa invece si ha la partita persa senza penalizzazione. Questo fa capire che quando hanno stilato questi protocolli, si è detto che bisognava comunque andare avanti. Non ci sono i tempi per far rigiocare le partite. Mi dicono che oggi ci sarà un nuovo incontro tra la Federazione e il Ministro dello Sport Spadafora, dovranno rivedere qualcosa su scuole calcio e sport minori. Forse metteranno pure mano al protocollo, anche se il Ministro della Salute ha fatto capire che secondo lui il protocollo è fatto bene, nonostante le nuove positività. L’esigenza è sempre quella di portare il campionato avanti.”