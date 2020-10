Malagnini: Juve-Napoli? Per il ricorso bisogna rivolgersi al CONI”

Su Radio Marte è intervenuto Luciano Ruggiero Malagnini, avvocato, ecco le sue parole: “Juventus-Napoli? Sarei contento che si potesse rigiocare la partita emotivamente. Leggendo la sentenza del Giudice Sportivo, allo stato degli atti, ci sono passaggi virgolettati e quindi riproduzioni autentiche di un documento. Credo che superare il problema dell’articolo 55, cioè della forza maggiore, sia abbastanza difficile. Giustizia ordinaria? Si può raggiungere il TAR ma per motivi disciplinari non si potrebbe andare, se non per un risarcimento del danno. Non è che il TAR può decidere di far rifare la partita, non può entrare nel merito sportivo. La competenza l’avrebbe più il Collegio di Garanzia del CONI, che è un organo arbitrale. Sentenza Corte Sportiva d’Appello? Per metà ottobre dovrebbe arrivare. Ma secondo me si arriverà al Collegio di Garanzia del CONI“.