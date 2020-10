Lo Monaco: “Napoli-Az dovrebbe rinviarsi, protocollo Uefa ha delle lacune”

L’ex direttore sportivo Pietro Lo Monaco attualmente consigliere FIGC, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo:“Europa League e Champions? Il protocollo UEFA lacunoso. Al primo posto deve esserci sempre la tutela del cittadino. In tal senso, Napoli-AZ Alkmaar, match in programma giovedì al San Paolo non si dovrebbe giocare”. A mio avviso bisogna rimandare la sfida perché gli olandesi potrebbero mettere a rischio la salute dei calciatori del Napoli. Bisogna saper gestire il momento, e non è facile perché l’alternativa sarebbe fermare tutto. Piano B? Ripeto, non è facile, è fondamentale rimboccarsi le maniche sull’eventualità di un nuovo stop. Bisogna cercare una soluzione che dia la possibilità al calcio di continuare visto che uno stop sarebbe una vera catastrofe”