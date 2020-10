Insigne prosegue nel recupero. Pronto per la sfida al Benevento del fratello Roberto

Per mister Gattuso ci sono buone notizie che arrivano, non solo dal campo, ma anche dall’infermeria, in modo particolare per il capitano Lorenzo Insigne. Ieri si è allenato interamente con il gruppo, quindi ormai sembra pronto per tornare al calcio giocato. L’idea di mister Gattuso è di portarlo in panchina contro l’Az Alkmaar e poi averlo in campo contro il Benevento del fratello Roberto.

Fonte: CdS