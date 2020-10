Il ricorso è pronto, De Laurentiis è sicuro di ribaltare il giudizio

In casa Napoli, sull’ argomento, la bocca è chiusa, ma il ricorso è cosa fatta. Solo mister Gattuso ha precisato davanti ai microfoni Tv, quanto lui personalmente e la squadra volessero andare a giocarsela a Torino. La sentenza è giunta “inaspettata” solo a chi non conosce la giustizia sportiva, atta a decidere in merito ai regolamenti “interni”, alle regole stabilite dagli organi sportivi. Quello che interessa al club partenopeo, adesso, è l’altro iter da percorrere e per quello, come si legge su La Repubblica, c’è fiducia. “Il presidente De Laurentiis è convinto di ribaltare il giudizio in secondo grado davanti alla Corte Sportiva d’Appello. Il ricorso è ormai pronto: il Napoli lo ha preannunciato venerdì in modo da ricevere gli atti ufficiali del giudice sportivo Mastandrea. L’obiettivo è visionare il dossier della Procura Federale che due settimane fa ha fatto visita al Training Center di Castel Volturno per valutare il rispetto della bolla dopo la positività di Zielinski. Il procedimento è separato e la Procura non ha ancora deciso se deferire o meno il Napoli che però ha voluto valutare gli atti ufficiali dopo la visita degli 007 federali. Il Napoli non si fermerà al secondo grado e in caso di nuovo giudizio negativo ha già deciso di adire il Collegio di garanzia del Coni, ultimo grado della giustizia sportiva prima del Tar”