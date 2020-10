Graziani: “La griglia iniziale è cambiata: Milan e Napoli davanti a tutte”

Ciccio Graziani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Amore Campania a proposito del rendimento delle squadre di Serie A:

Griglia scudetto dopo la giornata di campionato?

“Penso che la griglia iniziale sia sempre occupata da Juventus, Inter e Napoli nelle prime tre posizioni, poi Atalanta e le romane. Oggi la cambiamo, dico Milan e Napoli davanti e poi tutto il resto. La Roma arranca, l’Inter lo stesso, la Lazio è in caduta libera. Ad oggi, quindi, la griglia è cambiata”.

Cosa non mi è piaciuto nel Napoli?

“Niente, nel secondo tempo sono entrati in campo un po’ più demotivati, facendo un piacere all’Atalanta, mi è piaciuto in tutto e per tutto”.

“E’ stata una squadra strepitosa nel primo tempo. Questa squadra è diversa da quella di Sarri, meno bella da vedere, ma può vincere qualcosa di importante. Il Napoli fosse entrato con la stessa determinazione del primo tempo, avrebbe fatto sette gol agli orobici. Alla lunga arriva prima il Napoli del Milan in classifica, ci metto la mano sul fuoco e sono convinto che non me la brucio. Ibra sta facendo la differenza, ma intorno a sé ha tanti giovani di qualità. Alla lunga pecca di esperienza”.

Osimhen?

“Questo ragazzo ha velocità incredibile, sembra una gazzella, quando parte, tre metri sembrano cinque, è straordinario”.

Paragone con attaccanti passati?

“Nel Parma c’era un giocatore come Asprilla, era un po’ come lui, in ripartenza è strepitoso. Lavora molto bene per i compagni, fa la guerra con tutti lì dietro. Si è sbloccato e dal punto di vista psicologico sarà tutto in discesa. Adesso sarà più sereno e tranquillo, ogni volta che sarà in campo”.