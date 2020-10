Gallo (Il Napolista): “Il Napoli può lottare per lo scudetto, rosa più profonda di quella della Juventus”

Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Massimiliano Gallo, direttore de ilnapolista.it. “Osimhen è stato l’acquisto più importante dell’ultimo mercato in A – ha detto Gallo a Radio Crc – ha stravolto il gioco del Napoli. Prima la squadra si esprimeva in orizzontale, adesso invece preferisce verticalizzare il più possibile. Per me andrebbe già bene se Osimhen confermasse questi standard sino a fine stagione. Nel caso migliorasse, ancora di più, sarebbe il massimo”. Secondo Gallo “Il Napoli può lottare per lo scudetto. Ha una rosa più profonda di quella della Juve e le 5 sostituzioni possono dare un’ulteriore mano a Gattuso. Adesso sta per ritornare anche Insigne. Contro l’Atalanta ho visto che il Napoli ha sviluppato la manovra con velocità maggiore rispetto al passato. Starà a Gattuso contestualizzare di nuovo Insigne, un altro patrimonio del club”. Tornando alle chance di lottare per il tricolore, Gallo ha aggiunto che “Questo gruppo è abituato a stare al vertice. Già in passato ha sfiorato lo scudetto, non credo possa soffrire della sindrome del braccino corto”. Sul cammino è possibile che incida anche il verdetto post Juve-Napoli. “Spero che il giudizio di primo grado possa essere ribaltato già in appello – ha detto Gallo a Radio Crc – non si può mettere in discussione la decisione di un’Asl. Non capisco perché il mondo del calcio non voglia capire che stiamo affrontando una pandemia. Stanno rallentando tutte le attività economiche. Se succede anche al calcio, non c’è nulla di male”.