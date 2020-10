Euro avversario Napoli – L’Az Alkmaar monitora la situazione dei positivi al Covid-19

Il calcio ai tempi del Covid-19, anche in casa Az Alkmaar, i primi avversari del Napoli in Europa League. Nella giornata di venerdì sono risultati ben 9 positivi, tra calciatori della prima squadra, del settore giovanile e dello staff olandese. Solo uno è un titolare della rosa, ovvero Leichert ex Sassuolo. Ovviamente nelle prossime ore ci saranno controlli al tappeto per avere un quadro della situazione, ma per regolamento la sfida non è in dubbio, visto che per non giocarsi la partita devono esserci 13 elementi inclusi i portieri. A Napoli attendono notizie dall’Uefa per avere ragguagli in merito.

Fonte: CdS