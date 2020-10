DIFESA – Pronti per l’Az Alkmaar Meret e Maksimovic

Il Napoli, in attesa di conoscere nella giornata di oggi i risultati dei tamponi effettuati ieri, si prepara in vista della gara contro l’Az Alkmaar, per il debutto in Europa League. Rispetto alla sfida contro l’Atalanta, in difesa sono previste due novità dal primo minuto. In porta Meret al posto di Ospina, per il ruolo di difensore centrale Maksimovic in luogo di Koulibaly o Manolas. Per le fasce di difesa Di Lorenzo e Hysaj, ma non si escludono anche novità in merito.

Fonte: Corriere dello Sport