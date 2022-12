Ciro Venerato: “Il Chelsea apre alla cessione di Emerson Palmieri a Gennaio. Gattuso? Non mettiamo “paletti” per il rinnovo”

Il Napoli pensa al campo, con la questione Covid-19, ma c’è anche il mercato che a Gennaio il club di De Laurentiis che non vuole farsi cogliere impreparato. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, è intervenuto il collega della Rai Ciro Venerato. “A Gennaio il Napoli vorrà acquistare il terzino sinistro, per completare la rosa. I nomi sono due, il primo è una conoscenza di Gattuso, ed è Giannulis che ha un costo sui 10 milioni e un ingaggio da 1,5 milioni a stagione, abbordabile per le casse azzurre. Il secondo è Emerson Palmieri che già piaceva al Chelsea, ma all’epoca non se ne fece nulla. Ora la moglie di Abramovic Marina apre alla cessione a Gennaio, però va discusso con il giocatore per l’ingaggio. Gattuso? Nella vita è vero che ci sono le regole, ma al tempo stesso anche le eccezioni, per me merita il rinnovo. Il mister sta dimostrerà, però lo farà ancora di più nelle prossime partite, quanto vale. Io toglierei questi “paletti” e gli farei un rinnovo per la prosecuzione della “Grande bellezza” come ai tempi di Sarri”.

