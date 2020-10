CENTROCAMPO – Contro l’Az Alkmaar turno di riposo per Bakayoko

Il Napoli si prepara in vista della sfida di Europa League contro l’Az Alkmaar per il debutto nella fase a gironi. Mister Gattuso, per il centrocampo potrebbe far riposare Bakayoko, non avendo ancora la continuità di partite, dopo lo stop di sei mesi nella Ligue 1. Al posto del mediano francese di origini ivoriane, è pronto Lobotka che dovrebbe avere al suo fianco Fabian Ruiz, apparso tra i più brillanti contro l’Atalanta.

Fonte: Corriere dello Sport