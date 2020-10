Casotti: “L’Az Alkmaar potrebbe contare 12 positivi nel gruppo squadra”

A Radio Marte, è intervenuto Federico Casotti, giornalista, ecco le sue parole: “Venerdì, prima del campionato in cui l‘AZ ha giocato, è emersa la positività di 9 persone della società. I nomi non sono stati specificati ma si trattava di 4 giocatori della prima squadra, 2 della squadra riserve e 3 dello staff. I giocatori della prima squadra erano Clasie, Letschert, il secondo portiere e Druijf. Secondo NOS si parla di 8 positivi tra i giocatori della prima squadra dopo il comunicato di oggi. Sarebbero 8+4, quindi è evidente che ora il protocollo inizia a essere in discussione. Il numero realisticamente potrebbe essere destinato anche ad aumentare. Al momento la situazione è questa, la fonte è attendibile. Non resta che vedere cosa potrà accadere, magari tramite annuncio della squadra. L’AZ ha spiegato di essere in contatto con federazione olandese e UEFA“