ATTACCO – Ruolo “inedito” per Osimhen e riposo per Mertens

La botta presa alla spalla ad inizio gara con lo scontro con Romero, non ha fermato Mertens contro l’Atalanta, ma lo terrà a riposo per la sfida contro l’Az Alkmaar. Al posto del belga non è da escludere che possa giocare Osimhen da trequartista, ruolo “inedito” per il nigeriano. Per il resto è previsto il debutto in attacco di Petagna con Lozano e Politano nel ruolo di esterni d’attacco. Per l’ex Atalanta e Spal, debutto in campo internazionale con un club, perciò c’è la voglia di dare il massimo e magari esordire con un gol.

Fonte: Corriere dello Sport