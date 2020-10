Alvino: “Napoli-Az? Bisogna monitorare la situazione. Possibile intervento dell’Asl”

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto nel corso di Radio Kis Kiss Napoli: “Si giocherà Napoli-AZ Alkmaar? Bisogna monitorare questa situazione esplosiva ora dopo ora. Non ho la certezza matematica che si possa scendere in campo giovedì. Per ora la partita è confermata e l’AZ partirà dall’Olanda, ma resto dall’avviso che bisogna salvaguardare la salute di tutti e stare molto attenti. Non sottovalutiamo le ASL italiane che potrebbero intervenire, gli olandesi appena arrivano in Italia sono sotto la giurisdizione italiana.

Insigne sarà in campo giovedì? Si lavora per la convocazione, ma l’obiettivo è quello di farlo giocare per il derby di domenica contro il Benevento del fratello Roberto”.