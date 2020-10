Tardelli: “Gattuso ha fatto breccia nei cuori dei giocatori del Napoli”

Marco Tardelli ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi sul momento di forma del Napoli di Gattuso: “Se Rino ha ragione? È difficile da dire, perché quando vai a giocare a Torino non sei mai favorito, soprattutto se c’è Ronaldo che due settimane fa sarebbe stato della partita. Detto questo, Gattuso è uno sincero, quindi gli credo. Pirlo sta provando tanto e in questo momento è in difficoltà, ma bisogna avere pazienza. Il suo non è un stato salto nel buio, un bel salto di sicuro. Ha bisogno del sostegno della società e dei giocatori più esperti. In tanti hanno iniziato presto a fare gli allenatori: ad alcuni è andata bene, ad altri male. Andrea deve essere aspettato, rispettato e aiutato. Se ci vuol credere e se si ha visione. È ancora presto dare giudizi definitivi. Un periodo di adattamento è anche fisiologico. Napoli? Sta facendo bene. Vedo giocatori che credono molto nell’allenatore e si divertono a giocare. È importante. Gattuso con la sua solita verità e parlar chiaro ha fatto breccia nei loro cuori”.