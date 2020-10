Sarri e la Juve lavorano alla rescissione, c’è la Viola che aspetta

La posizione di Iachini sulla panchina della Fiorentina appare traballante. Ed in casa Juventus pare ci sia un’accelerata per la rescissione del contratto di mister Sarri. Da qualche giorno il ds Paratici e gli agenti del tecnico ex Napoli discutono sul da farsi. Sarri sarebbe quindi pronto a rimettersi in gioco, quella viola e quella giallorossa le panchine papabili per la ripartenza. Ne parla il quotidiano La Stampa: “La prima opzione sarebbe viola, nella città e con la squadra da sempre nel cuore di Sarri. La posizione di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina si fa sempre più complicata dopo il pareggio subìto in rimonta a Cesena contro lo Spezia (era sul 2-0, è finita 2-2): Commisso ha investito, prima ancora di vendere Chiesa alla Juve, e i 4 punti in 4 partite non lo soddisfano certamente. Oggi a Firenze ci sarà un incontro tra il patron italoamericano e Iachini: la partita con l’Udinese può diventare l’ultima spiaggia, a meno che la situazione non precipiti.” Da aggiungere che Sarri, a Firenze, ritroverebbe il suo pupillo Callejon.