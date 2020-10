Sacchi su Napoli/Atalanta: “Dea irriconoscibile, ma azzurri imprendibili”

Il roboante successo del Napoli sulla sempre spettacolare Atalanta, ha lasciato sorpreso il mondo del calcio ed i suoi addetti ai lavori. Arrigo Sacchi commenta la vittoria azzurra dalle pagine de La Gazzetta dello Sport: Il Napoli di Gattuso batte a mani basse una irriconoscibile Atalanta. Gli azzurri di Rino hanno maramaldeggiato contro un avversario inconsistente. Mai visto negli ultimi anni la squadra di Gasperini in queste condizioni. Un team privo di aggressività, collaborazione e idee. I nerazzurri erano un gruppo sparpagliato per il campo. Non è stato un collettivo né tanto meno una squadra nello spirito e nell’attenzione. A sua volta il Napoli ha confermato il buon lavoro che Gattuso sta compiendo e la grande qualità di questa squadra. Nel primo tempo non c’è stata partita: tanto erano confusi i nerazzurri quanto erano imprendibili i napoletani. Da segnalare per il Napoli le grandi prove del rapido Lozano e di Osimhen una vera spina per la difesa orobica (entrambi 8), ma bene ha giocato tutta la squadra”