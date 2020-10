Sabatini: “Napoli? Quest’anno mi entusiasma. Contagi? Sono extra campo”

Sandro Sabatini, giornalista mediaset, è intervenuto su Radio Sportiva, ecco le sue parole: “ Napoli ? Quest’anno mi entusiasma. Torino ? Qualsiasi allenatore farebbe fatica ad allenare una squadra che ha bisogno di un regista, uno che sappia tenere il pallone. Sport? Se si rispettano le misure precauzionali i ragazzi sono tutelati e possono andare a giocare. L’attività sportiva in sé va salvata perché non è importante come la scuola ma quasi. Contagi ? Non vengono dalle partite di calcio o dagli allenamenti. Trovatemi un giocatore che si è contagiato giocando a pallone.”