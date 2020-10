Retroscena – Trattativa Napoli-Bakayoko, con la “regia” di Gattuso e Giuntoli

Il Napoli aveva bisogno di un calciatore che potesse fare da “diga” in mezzo al campo e consentire all’attacco di avere meno compiti difensivi. Il giocatore in questione è Toumanè Bakayoko, calciatore che Gattuso ha avuto ai tempi del Milan, spesso si sono anche beccati in campo e anche fuori, ma che sanno come prendersi. L’affare si è chiuso davvero in pochissimi giorni, il mister disse a Giuntoli: “Che dici, lo prendiamo?”. E’ perciò trattativa last minute chiusa in poco tempo. Nella sfida contro l’Atalanta, il mediano francese, ha toccato 50 palloni, ha giocato al fianco di Fabian Ruiz ed ha già dimostrato tutto il suo valore, facendo sì che anche lo spagnolo potesse giocare libero da compiti di copertura. Insomma la “diga” c’è ed è anche molto solida.

Fonte: Corriere dello Sport