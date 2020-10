Pistocchi: “Il Napoli viene snobbato per motivi editoriali”

Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio marte durante la trasmissione Marte Sport Live: “Per quale motivo il Napoli, che sta avendo un rendimento altissimo, viene snobbato dai media? Credo per motivi editoriali. Dal punto di vista tecnico, ciò che sta facendo Gennaro Gattuso è sicuramente molto interessante ed il Napoli potrebbe diventare una mina vagante. La gara contro l’Atalanta conferma queste impressioni, ribadendo la forza degli azzurri”.

“In Italia, però, stranamente si fanno sempre discorsi limitati. Anche ieri, ad esempio, Beppe Bergomi ha detto: ‘Ad eccezione dell’anno scorso, in Italia vince sempre la miglior difesa, non chi segna più degli altri’. Ma non è così: le partite possono finire anche 5-4 o 4-3, vince chi fa un gol in più dell’avversario. La ricerca di un equilibrio è fondamentale, però è altrettanto vero che chi fa un gol in più vince. La scelta di fare un calcio offensivo è corretta. In alto abbiamo il Milan, ed anche il Napoli fa un gran bel gioco offensivo e segna tantissimo”.