Pistocchi: “Napoli mina vagante del campionato. Gattuso ha dato equilibrio alla squadra”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista

“Napoli snobbato, perché? Boh, credo per motivi editoriali. Dal punto di vista tecnico, ciò che sta facendo Gattuso è molto interessante e il Napoli potrebbe diventare una mina vagante. La gara contro l’Atalanta conferma queste impressioni. Gattuso ha dato anche un discreto equilibrio, l’inserimento di Bakayoko è stato fondamentale. Alla luce di quanto abbiamo visto nelle prime tre partite, la vicenda di Juventus-Napoli comincia a diventare un clamoroso autogol. Il Napoli è stato obbligato a non andare e una squadra che sta così bene magari a Torino contro la Juventus avrebbe potuto fare la partita e magari togliersi qualche soddisfazione.

In Italia si fanno sempre discorsi limitati. In Italia vince sempre chi ha la miglior difesa ma in Inghilterra e Spagna no, vince chi fa più gol. Le partite possono finire anche 5-4 o 4-3. La ricerca di un equilibrio è fondamentale ma chi fa un gol in più vince. Giocare un calcio offensivo è corretto, poi se trovi l’equilibrio vinci due volte.

La Juventus farà fatica? Ha grandi giocatori ma ha un allenatore neofita. Pirlo è un ragazzo intelligente ma secondo me ha peccato di superbia accettando questo incarico. A Crotone Stroppa, che allena dal 2006, gli ha dato una lezione di calcio. La Juventus si è presa un rischio eccessivo.

Fourneau? Non ha sbagliato niente, forse solo l’ammonizione a Bonucci. Però è stato bocciato sui giornali e bullizzato anche dalle televisione. Questo dimostra un potere mediatico, economico e strutturale che viene esercitato in maniera ben determinata. Ora andrà a fare il quarto uomo e probabilmente per un po’ non lo vedremo”.