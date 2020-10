Osimhen e Lozano, la coppia d’oro del Napoli

In un anno, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha speso tra l’Olanda e la Francia in tutto 120 milioni. Lozano, compreso le commissioni 50 milioni, mentre per Osimhen 80 milioni, comprendendo anche Karnezis e i giovani della Primavera: Manzi, Palmieri e Liguori al Lille. Per il messicano è stato un anno difficile, spesso messo in discussione, anche schierato non nella sua posizione, come seconda punta. L’esclusione dalla finale di Coppa Italia contro la Juventus, sembrava la fine del rapporto con Napoli e Gattuso. Il mister dei partenopei però è stato l’artefice della sua rinascita, lo ha seguito passo passo, dal finale di stagione, fino al campionato. In tre partite ha già segnato 4 gol, dove ha mostrato tutto, anche i tagli che faceva Callejon, è davvero rinato. Per Osimhen invece è il giocatore che tanto voleva il tecnico di origini calabresi, forte fisicamente, rapido, sa tenere impegnata la difesa e contro l’Atalanta anche il primo gol. Insomma un mix di velocità e imprevedibilità per la gioia del Napoli e i grattacapi degli avversari.

Fonte: Corriere dello Sport